BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

BiCredit vazhdon të zgjerohet për t’ju shërbyer edhe më afër!
Me shumë kënaqësi ju njoftojmë se kemi hapur pikën tonë të re në Prizren, për të qenë më pranë qytetarëve.

Apliko për kredi: https://bicredit-ks.com/aplikimi-per-kredi/

Që nga sot, të gjitha shërbimet tona janë në dispozicionin tuaj edhe në këtë pikë të re:
Kredi konsumuese për çdo nevojë personale
Kredi për biznese të vogla dhe të mëdha
Kredi për bujqësi dhe zhvillim rural
Kredi për renovime dhe projekte të shtëpisë
Procedura të shpejta, pa shumë dokumente.
BiCredit është këtu për t’ju ndihmuar të realizoni ëndrrat tuaja, të përballoni nevojat financiare dhe të rriteni ekonomikisht – kudo që jeni.
Ejani na vizitoni në pikën tonë të re në Prizren dhe përfitoni nga shërbimi profesional, i shpejtë dhe i sigurt që na dallon!
Na kontaktoni për më shumë informacione:
Adresa: Rr. Besim Shala, p.n. (Rruga për Nashec)
Tel: 048 200 288
[email protected]
www.bicredit-ks.com

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Sulmoi fizikisht zyrtarët policorë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Një person ka mbetur i lënduar si rezultat i një aksidenti mes dy veturave që ka ndodhur sot rreth orës 15:40, në rrugën Gjakovë...
Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

Policia e Kosovës, respektivisht Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit DHKEK-Prizren, në koordinim me Prokurorinë Themelore, ka kryer veprime hetimore si dhe...

