Sulmoi fizikisht zyrtarët policorë, arrestohet i dyshuari në Prizren

By admin

Një person është arrestuar ditën e enjte në fshatin Kobaj të Prizrenit, pasi i njëjti ka sulmuar fizikisht zyrtarët policorë.

Në njoftim thuhet se policët ishin në një asistencë të një institucioni.

“Është arrestuar i dyshuari kosovar, pasi që ka sulmuar fizikisht zyrtarët policorë të cilët ishin në asistencë të një institucioni. Njësitet policore janë duke u marrë me rastin. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”./

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!
Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt

