27.3 C
Prizren
E premte, 22 Gusht, 2025
type here...

LajmeSiguri

Arrestohen dy persona në Prizren, sekuestrohen kokainë, marihuanë e para të gatshme

By admin

Policia e Kosovës në Prizren ka arrestuar dy persona të dyshuar për veprat penale që lidhen me narkotikët.

Gjatë kontrollit të realizuar në një shtëpi banimi, t janë sekuestruar po ashtu  provat materiale që ndërlidhen me veprën penale.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Sipas raportit 24-orësh janë sekuestruar  8.72 gramë substancë narkotike e dyshuar e llojit kokainë, 36.66 gramë substancë narkotike e dyshuar e llojit marihuanë, 1 pajisje DVR (e cila dyshohet se është përdorur për incizime apo mbikëqyrje), 2 telefona mobil, të cilët do të ekzaminohen për komunikime të mundshme lidhur me rrjetin e shpërndarjes, 200 euro para të gatshme, për të cilat dyshohet se mund të jenë të ardhura nga shitja e substancave narkotike.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt
Next article
Nuk kalon as propozimi i ri nga LVV, Hekuran Murati dështon të bëhet kryetar i Kuvendit

Më Shumë

Lajme

Abrashi: 13 milionë euro për stadiumin e Prizrenit

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, zhvilloi sot një vizitë në Klubin e Futbollit “Liria”. Gjatë vizitës, Abrashi nënvizoi...
Lajme

Nesër vazhdon seanca konsitutive e Kuvendit

Seanca e radhës e Kuvendit të Kosovës, e cila ishte ndërprerë për shkak të bllokadës trejavore, do të vazhdojë nesër (e mërkurë) nga ora...

Gratë nga Prizreni po interesohen për kurse profesionale pa pagesë

Zaimina Vasjari lajmërohet nga jahti, pozon me bikini

Zhduket një person në Prizren, familjarët kërkojnë ndihmë

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

Organizata Ec Ma Ndryshe: Kryetari i Prizrenit të respektojë zotimin se askush me aktakuzë nuk do të jetë në qeverisje

Abrashi: Prizreni është gati për ndryshim

Abdyl Frashëri, ideologu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Arkitekt Jusuf Xhibo angazhohet në restaurimin e Hamamit të Prizrenit

20 vjeçari në Prizren arrestohet për trafikim me lëndë narkotike, i konfiskohen 42 doza qese marihuanë

‘Drini i Bardhë’ nga Hasi i Prizrenit, të dielën nis rrugëtimin në Ligën e Dytë

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, policia konfiskon armë me gaz dhe municion

LDK: Skandali me “Sarajin e Vjetër” zbulon qeverisjen klienteliste në Prizren

Adnan Abrashi, publicisti që foli kur të tjerët heshtnin

“Ekoregjioni’ në Prizren mbetet pa energji elektrike

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne