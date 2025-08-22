27.3 C
Prizren
E premte, 22 Gusht, 2025
Lajme

Nuk kalon as propozimi i ri nga LVV, Hekuran Murati dështon të bëhet kryetar i Kuvendit

By admin

Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar për kryetar të Kuvendit, Hekuran Muratin, i cili aktualisht është ministër i Financave.

Ai ka dështuar të marrë votat e mjaftueshme për këtë post.

Pro tij votuan vetëm 57 deputetë, kundër 58, dhe kanë abstenuar 6 deputetë.Seanca u ndërpre për të vazhduar më 24 gusht.
