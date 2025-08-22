26.4 C
Prizren
E premte, 22 Gusht, 2025
FokusSiguri

Arrestohet i dënuari me mbi 3 vjet burgim për vjedhje në Prizren

By admin

K.T (26-vjeçar) është arrestuar në Prizren pasi po kërkohej me dy urdhërarreste si i dënuar me 3 vite e 25 ditë burgim për vjedhje.

Sipas Policisë, i pandehuri u arrestua të enjten në kuadër të zbatimit të Planit Operativ “Realizimi i urdhëresave të personave në kërkim– 2025”.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

“Më datë 21.08.2025, rreth orës 22:35, pas pranimit të një informacioni operativ, njësia e inteligjencës ka ndërmarrë veprime të menjëhershme për verifikimin e pranisë së një personi në kërkim në një lokal-kafiteri në Prizren. Personi në fjalë, K.T., 26 vjeçar nga Prizreni, ishte nën dy urdhër arreste aktive të lëshuara nga Gjykata Themelore në Prizren, për vuajtjen e dënimit me 3 vite e 25 ditë burgim. Pas konfirmimit të pranisë së tij, njësia patrulluese ka mbërritur në vendin e ngjarjes rreth orës 22:46. Gjatë tentativës për ta identifikuar, i dyshuari ka tentuar të ikë me vrap, por është ndaluar dhe arrestuar nga zyrtarët policorë”, thuhet në njoftim.

Bëhet e ditur se pas arrestimit, K.T., është shoqëruar në stacionin policor dhe bazuar në aktgjykimet e plotfuqishme, është dërguar për vuajtjen e dënimit në institucionin përkatës korrektues.

Gjermania mbështet inovacionin dhe zhvillimin e ITP-së në Prizren
Myrfet Shasivari, gazetari i Prizrenit që nuk u ndal kurrë

Fokus

Ngriten 10 hektarë pemishte me dredhëza dhe boronica në Komunën e Prizrenit

Komuna e Prizrenit ka bërë të ditur se në kuadër të projektit me bashkëfinancim “Ngritja e pemishteve me pemë të imta – dredhëza dhe...
Lajme

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

Policia e Kosovës, respektivisht Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit DHKEK-Prizren, në koordinim me Prokurorinë Themelore, ka kryer veprime hetimore si dhe...

Yonis Farah i bashkohet mbrojtjes së Prizrenit

Selmanaj: Me besimin e qytetarëve, LDK-ja do të triumfojë në Prizren

Përurohet lapidari në Pashtrik, kushtuar heronjëve të Greikocit të Suharekës

Start i madh për Suharekën: 5-1 ndaj Vjosës

Shtyhet afati i aplikimit për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive në Rahovec

Arkitekt Jusuf Xhibo angazhohet në restaurimin e Hamamit të Prizrenit

Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

Abrashi: 13 milionë euro për stadiumin e Prizrenit

Nuk kalon as propozimi i ri nga LVV, Hekuran Murati dështon të bëhet kryetar i Kuvendit

Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

20 vjeçari në Prizren arrestohet për trafikim me lëndë narkotike, i konfiskohen 42 doza qese marihuanë

Drini i Bardhë përforcohet me sulmuesin 19-vjeçar, Hamz Fetoshi

Policia pajiset me radar mobile, shqiptoi 13 gjoba në Prizren

Prizreni nis historinë në Ligën e Parë me barazim

