Prizreni siguron hyrje falas për tifozët ndaj Trepçës

Prizreni ka njoftuar se hyrja për tifozët në ndeshjen e radhës ndaj Trepçës do të jetë falas. Ky gjest është mundësuar nga njëri prej sponsorëve të klubit, i cili ka zgjedhur të mbetet anonim, duke mbuluar shpenzimet e biletave për këtë përballje, raporton PrizrenPress.

Ndeshja zhvillohet të shtunën, më 23 gusht 2025, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, me fillim nga ora 16:30, në kuadër të javës së dytë të Ligës së Parë të Kosovës.

“Klubi ynë FC Prizreni njofton me kënaqësi se falë njërit prej sponsorëve tanë, i cili ka dëshiruar të mbetet anonim, shpenzimet e biletave për ndeshjen e radhës FC Prizreni – KF Trepça, do të mbulohen plotësisht nga ai. Kjo do të thotë që hyrja për të gjithë tifozët do të jetë FALAS në këtë sfidë historike të Ligës së Parë”, thuhet në komunikatën e klubit.

Nga FC Prizreni u bë thirrje për përkrahje sa më të madhe në këtë sfidë: “Ftojmë të gjithë qytetarët dhe sportdashësit prizrenas të mbushin shkallët e stadiumit dhe ta përkrahin ekipin tonë në këtë ndeshje të madhe”./PrizrenPress.com

