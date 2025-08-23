Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Sot në fshatin Dobërdelan është përuruar busti i dëshmorit të kombit, Bahri Gallapeni.
Ky bust është një shenjë nderimi dhe respekti për sakrificën e tij të madhe në shërbim të atdheut. Bahri Gallapeni do të kujtohet gjithmonë si shembull i guximit, vendosmërisë dhe dashurisë për Kosovën.
Për brezat e sotëm dhe ata që do të vijnë, figura e tij mbetet udhërrëfyes dhe frymëzim për liri, besë dhe atdhedashuri./PrizrenPress.com
