23.3 C
Prizren
E shtunë, 23 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

By admin

Sot në fshatin Dobërdelan është përuruar busti i dëshmorit të kombit, Bahri Gallapeni.

Ky bust është një shenjë nderimi dhe respekti për sakrificën e tij të madhe në shërbim të atdheut. Bahri Gallapeni do të kujtohet gjithmonë si shembull i guximit, vendosmërisë dhe dashurisë për Kosovën.

Për brezat e sotëm dhe ata që do të vijnë, figura e tij mbetet udhërrëfyes dhe frymëzim për liri, besë dhe atdhedashuri./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Artan Abrashi me kritika për pushtetin e Prizrenit:Ka mungesë të parkingjeve

Më Shumë

Lajme

Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

Zjarrëfikësit e Suharekës sot janë pajisur me një objekt të ri dhe modern, i cili do të ndërtohet me bashkëfinancim të Komunës së Suharekës...
Lajme

Shtyhet afati i aplikimit për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive në Rahovec

Komuna e Rahovecit ka njoftuar se është zgjatur afati i aplikimit për thirrjen publike në kuadër të projektit “Banimi Social Adekuat”, i cili synon...

Prizreni siguron hyrje falas për tifozët ndaj Trepçës

Abrashi: Prizreni është gati për ndryshim

Durrës: 7 vjeçarja nga Prizreni kërkon prindërit e saj

Artan Abrashi me kritika për pushtetin e Prizrenit:Ka mungesë të parkingjeve

Totaj mirëpriti aktoret ndërkombëtare të shfaqjes “Femicid” në Prizren

Një person gjendet pa shenja jete në një restorant në Malishevë

Arrestohet zyrtari i Agjencisë Pyjore në Prizren për keqpërdorim të pozitës zyrtare

Arrestohet i dënuari me mbi 3 vjet burgim për vjedhje në Prizren

Gati 2 mijë e 500 gjoba për 24 orë, Policia njofton për 80 aksidente trafiku

Policia pajiset me radar mobile, shqiptoi 13 gjoba në Prizren

Selmanaj: Me besimin e qytetarëve, LDK-ja do të triumfojë në Prizren

20 vjeçari në Prizren arrestohet për trafikim me lëndë narkotike, i konfiskohen 42 doza qese marihuanë

Organizata Ec Ma Ndryshe: Kryetari i Prizrenit të respektojë zotimin se askush me aktakuzë nuk do të jetë në qeverisje

Komuna e Suharekës dhe “Jetimat e Ballkanit” sot e nisin ndërtimin e objektit të zjarrfikësve

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne