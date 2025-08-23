20.1 C
Prizren
E shtunë, 23 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Anton Quni takohet me Papa Leo XIV, ia dhuron një fotografi të Ibrahim Rugovës

By admin

Anton Quni i LDK’së ka zhvilluar një takim privat me Shenjtërinë e Tij, Papa Leo XIV, në Vatikan.

Quni, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Mirjana, e ka cilësuar këtë ditë si “të paharrueshme” dhe një përvojë të thellë shpirtërore e frymëzuese.

Në fotografitë e publikuara shihet se Quni ia dhuroi Papa Leo XIV një fotografi të presidentit historik të Kosovës Ibrahim Rugova.

“Energjia e tij e qetë dhe urtësia që ndau me ne e bënë këtë takim vërtet të veçantë. Ndihemi të bekuar dhe thellësisht mirënjohës për këtë mundësi të jashtëzakonshme dhe për bekimet e tij,” ka shkruar Quni.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndahet nga jeta gazetari Artur Zheji

Më Shumë

Lajme

Prizreni i dyti në Kosovë për numrin e shkurorëzimeve gjatë qershorit

Nga janari deri në qershor të këtij viti, 776 çifte në Kosovë i kanë dhënë fund martesës së tyre, sipas të dhënave të publikuara...
Fokus

Arrestohet i dënuari me mbi 3 vjet burgim për vjedhje në Prizren

K.T (26-vjeçar) është arrestuar në Prizren pasi po kërkohej me dy urdhërarreste si i dënuar me 3 vite e 25 ditë burgim për vjedhje. Sipas...

Aktakuzë ndaj dy personave nën dyshimin se lejuan rrënimin e “Sarajit të vjetër” në Prizren , shkaktuan dëm në vlerë mbi 15 milionë euro

Përurohet lapidari në Pashtrik, kushtuar heronjëve të Greikocit të Suharekës

Kërkohet ndihmë financiare për trajtimin mjekësor të Zarife Deçajt

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

Dr. Sherif Besimi, ambasadori i shëndetësisë së Prizrenit

Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

Pa ujë përkohësisht: Defekti në gypin e rezervuarit Kobaj prek disa fshatra të Prizrenit

OVL-UÇK: Gjithçka gati për protestën e 14 shtatorit në Hagë

Një person gjendet pa shenja jete në një restorant në Malishevë

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Gjilani dhe Ballkani ndajnë pikët

Gjendet në mjet shpërthyes në Prizren, ndërhynë FSK-ja

Së paku dy të lënduar e bllokim trafiku nga një aksident i rëndë në rrugën Dragash-Prizren

Sulmoi fizikisht zyrtarët policorë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne