Arrestohet në Rahovec një burrë që ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes

Një burrë është arrestuar mbrëmjen e së shtunës në Rahovec, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj bashkëshortes së tij.

Ngjarja ka ndodhur më 23 gusht, rreth orës 21:30, kur i dyshuari, nën ndikimin e alkoolit, ka sulmuar gruan e tij duke i shkaktuar lëndime trupore.

Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij, policia ka gjetur dhe sekuestruar një pushkë gjuetie dhe 25 fishekë, edhe pse arma posedonte leje. Testimi i alkoolit ka konfirmuar se i dyshuari ka qenë nën ndikimin e tij në momentin e ngjarjes.

Me urdhër të prokurorit kujdestar, i dyshuari është dërguar në qendrën e mbajtjes.

Anton Quni takohet me Papa Leo XIV, ia dhuron një fotografi të Ibrahim Rugovës
Arrestohet i dyshuari që shtiu me armë në Piranë të Prizrenit dhe dëmtoi kamerën e fqinjit

