24.5 C
Prizren
E hënë, 25 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

Ky është personi që dyshohet se u vetëvar në vilën e tij në Prizren

By admin

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person përreth të 50-ave është gjetur pa shenja jete në një vile pushimore në Kabash të Prizrenit në orët e para të së hënës.

Bëhet fjalë për Fatmir Rexhajn.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Lajmin  e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi. I njëjti ka thënë se trupi i pajetë është dërguar në IML.

“Me datën 25.08.2025 rreth orës 00:50, policia ka pranuar informacion nga familjarët se një person (F.R.) mashkull, rreth 52 vjeç, nga fshati Korishë i Prizrenit, është gjetur pa shenja jete në vilën pushimore familjare në fshatin Kabash të Prizrenit. Njësitë policore menjëherë kanë dalë në vendngjarje, ku kanë kryer ekzaminimet e nevojshme, duke mbledhur prova dhe dëshmi lidhur me rastin. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML)”, ka thënë ai.

Rasti është iniciuar si “hetim i vdekjes”.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "ABI PLATINUM RESIDENCE BANESA ME ENCE PAPUOE! LIL S'KE NEVOJE PER KEP?CE E KERR, VESH PAPUQET EDHE DEL. DESTINACIONET BRENDA B: ??!? POLICIA 20 METRA ? SPITALI 50 METRA SHKOLLA 100 METRA ABI ÇARSHIA 200 METRA FURRA 10 METRA Prizrenit. ne zemer të qytetit"

Previous article
Në prag të nisjes së shkollës nxënësit nisin përgatitjet, Kukësi shpesh zgjedh Prizrenin për blerje
Next article
Për tri ditë sekuestrohen katër armë pa leje në Prizren

Më Shumë

Lajme

Për tri ditë sekuestrohen katër armë pa leje në Prizren

Gjatë tri ditëve të fundit, Policia në Prizren në katër raste të ndara operative, kanë sekuestruar gjithsej katër armë zjarri. Sipas njoftimit, dy prej tyre...
Kulture

Artur Zheji përcillet për në banesën e fundit

Përcillet për në banesën e fundit gazetari dhe publicisti i njohur Artur Zheji, i cili u nda nga jeta dy ditë më parë pas...

Arrestohet i dënuari me mbi 3 vjet burgim për vjedhje në Prizren

Aksident në rrugën Prizren–Dragash

Selmanaj: Me besimin e qytetarëve, LDK-ja do të triumfojë në Prizren

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, policia konfiskon armë me gaz dhe municion

Premtoi ndërmjetësim për prona dhe mori para – Prokuroria në Prizren jep detaje nga arrestimi i zyrtarit të Agjencisë Pyjore

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

Limaj me uniformë të veteranit bën homazhe për nder të Ditës së Dëshmorëve të Brigadës 121 Ismet Jashari – Kumanova

Anton Quni takohet me Papa Leo XIV, ia dhuron një fotografi të Ibrahim Rugovës

Myrfet Shasivari, gazetari i Prizrenit që nuk u ndal kurrë

E kapën për fyti, ia mbyllën gojën – tre hajna tmerrojnë një shtetase të huaj në Prizren, i grabitën 2000 euro dhe telefonin

Sulmoi fizikisht zyrtarët policorë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Aksident në rrugën Gjakovë – Prizren, ka të lënduar

Banorët e disa fshatrave të Prizrenit protestojnë pas një jave pa energji elektrike

Prizren, 52-vjeçari gjendet i vetëvarur në malin e Kabashit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne