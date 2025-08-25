24.5 C
Prizren
E hënë, 25 Gusht, 2025
type here...

LajmeSiguri

Për tri ditë sekuestrohen katër armë pa leje në Prizren

By admin

Gjatë tri ditëve të fundit, Policia në Prizren në katër raste të ndara operative, kanë sekuestruar gjithsej katër armë zjarri.

Sipas njoftimit, dy prej tyre janë konfiskuar nga Stacioni Policor Prizren-Veri, ndërsa dy të tjera nga Stacioni Policor në Suharekë.

Në secilin rast, policia bën të ditur se të dyshuarit janë intervistuar nga hetuesit policorë dhe, me aktvendim të prokurorëve përgjegjës, janë ndaluar për 48 orë. Ndaj tyre kanë filluar hetimet për veprat penale përkatëse: “Posedim, mbajtje ose kontroll i paautorizuar i armës” dhe “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”.

“Policia e Kosovës, në bashkëpunim të vazhdueshëm me qytetarët, angazhohet për identifikimin e poseduesve ilegalë të armëve, veçanërisht të atyre që keqpërdorin armët duke i përdorur për të shtëna festive në gazmende familjare. Këto veprime paraqesin rrezik të drejtpërdrejtë për jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Policia fton qytetarët që të raportojnë çdo rast të dyshuar, duke kontribuar në parandalimin e incidenteve dhe forcimin e sigurisë në bashkësi”, thuhet tutje në njoftim./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ky është personi që dyshohet se u vetëvar në vilën e tij në Prizren
Next article
Artur Zheji përcillet për në banesën e fundit

Më Shumë

Lajme

Arrestohet i dyshuari që shtiu me armë në Piranë të Prizrenit dhe dëmtoi kamerën e fqinjit

Është arrestuar i dyshuari D.B., rreth 37-vjeçar, i cili pasditen e djeshme në fshatin Piranë të Prizrenit kishte shtënë me armë zjarri drejt pronës...
Lajme

Shtyhet afati i aplikimit për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive në Rahovec

Komuna e Rahovecit ka njoftuar se është zgjatur afati i aplikimit për thirrjen publike në kuadër të projektit “Banimi Social Adekuat”, i cili synon...

Ky është personi që dyshohet se u vetëvar në vilën e tij në Prizren

Gati 2 mijë e 500 gjoba për 24 orë, Policia njofton për 80 aksidente trafiku

Ndërroi jetë veterani i UÇK-së, Afrim Malsori nga Krusha e Madhe

Balje: Kam shpresë që në këto 30 ditë dikush do të lëshojë pe

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

Anton Quni takohet me Papa Leo XIV, ia dhuron një fotografi të Ibrahim Rugovës

Nesër vazhdon seanca konsitutive e Kuvendit

Arkitekt Jusuf Xhibo angazhohet në restaurimin e Hamamit të Prizrenit

Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Zjarr në tokat përreth Mamushës

Banorët e disa fshatrave të Prizrenit protestojnë pas një jave pa energji elektrike

Totaj mirëpriti aktoret ndërkombëtare të shfaqjes “Femicid” në Prizren

Në prag të nisjes së shkollës nxënësit nisin përgatitjet, Kukësi shpesh zgjedh Prizrenin për blerje

Gjendet në mjet shpërthyes në Prizren, ndërhynë FSK-ja

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne