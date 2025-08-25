24.5 C
Prizren
E hënë, 25 Gusht, 2025
Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Studençan

Sot është përuruar Qendra e re Shëndetësore në fshatin Studençan të Suharekës, një investim i rëndësishëm që do të ofrojë kushte më të mira për shërbime shëndetësore për banorët e kësaj zone, raporton PrizrenPress.

Kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, së bashku me përfaqësues të institucioneve shëndetësore dhe banorë të fshatit, morën pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme.

“Me këtë projekt, komuna dëshmon përkushtimin e saj për përmirësimin e infrastrukturës shëndetësore dhe ofrimin e kujdesit sa më cilësor për qytetarët”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com

Limaj me uniformë të veteranit bën homazhe për nder të Ditës së Dëshmorëve të Brigadës 121 Ismet Jashari – Kumanova
Takimi me Isa Boletinin

