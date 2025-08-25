24.5 C
Liria e Prizrenit zhvillon ndeshjen e parë të këtij sezoni në shtëpi

By admin

Liria do të zbresë në fushë të mërkurën për ndeshjen e parë para tifozëve të saj në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.

Bardhezinjtë do të përballen me KF Tefik Çangën, në një takim që shënon debutimin e tyre si vendas për këtë sezon, raporton PrizrenPress.

Fillimi i kampionatit për prizrenasit ka qenë me luhatje, pasi në ndeshjen e parë ata triumfuan si mysafirë kundër FC Rilindja 1974 me rezultat 1:3, ndërsa në takimin e dytë u mposhtën nga KF Trepça ’89 në Mitrovicë me shifrat 2:1./PrizrenPress.com

