27.1 C
Prizren
E martë, 26 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Djali i Rexhep Selimit pranon uniformën e veteranit të UÇK-së

By admin

Gjatë ngjarjes, pjesëmarrësit evokuan kujtimet dhe sakrificat e dëshmorëve të rënë për liri, duke kujtuar ata që dhanë gjithçka për atdheun.

Ceremonia u përmbyll me një moment emocional, ku Aresi pranoi në mënyrë ceremoniale uniformën e veteranit të UÇK-së për Rexhep Selimin, i cili aktualisht mbahet në Hagë.

“Mes bashkëluftëtarëve evokuam kujtimet për dëshmorët e rënë për liri, për ata që dhanë gjithçka! Në përmbyllje të ngjarjes, me shumë emocione, biri ynë, Aresi pranoi në mënyrë ceremoniale, uniformën e veteranit të UÇK-së, për Rexhën. Lufta jonë ishte e vështirë, mirëpo e drejtë dhe e lavdishme, andaj dhe jetojmë e punojmë për ta nderuar atë!”, shkroi Mehmeti-Selimi.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të veteranit të UÇK-së, Jahir Krasniqi
Next article
Zhbllokohet Kuvendi, Dimal Basha i VV’së zgjidhet kryeparlamentar

Më Shumë

Kulture

Ndahet nga jeta gazetari Artur Zheji

Gazetaria shqiptare ka humbur një nga emrat e saj më të njohur. Është ndarë nga jeta në moshën 63-vjeçare gazetari, analisti dhe publicisti Artur...
Sport

FC Malisheva prezanton përforcimin e ri Assane Diatta

FC Malisheva ka zyrtarizuar transferimin e sulmuesit të krahut, Assane Diatta, i cili vjen pak ditë para mbylljes së afatit kalimtar. Futbollisti senegalez i është...

Organizata Ec Ma Ndryshe: Kryetari i Prizrenit të respektojë zotimin se askush me aktakuzë nuk do të jetë në qeverisje

Arrestohen dy persona në Prizren, sekuestrohen kokainë, marihuanë e para të gatshme

Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

Vjehrri rrah nusen në Rahovec

Prizreni sfidon Ramiz Sadikun në Prishtinë

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

Për tri ditë sekuestrohen katër armë pa leje në Prizren

Arrestohet i dyshuari nga Mamusha për krim kibernetik, ishte dënuar me rreth dy vjet burgim efektiv

Zaimina Vasjari lajmërohet nga jahti, pozon me bikini

Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

Enver Hoxha, biri i llastuar i një tregtari të mirë

Qytetarët e Rahovecit zgjedhin projektin për hapjen e lumit në Opterushë

Në prag të nisjes së shkollës nxënësit nisin përgatitjet, Kukësi shpesh zgjedh Prizrenin për blerje

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Studençan

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne