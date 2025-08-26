27.1 C
Prizren
E martë, 26 Gusht, 2025
Zhbllokohet Kuvendi, Dimal Basha i VV’së zgjidhet kryeparlamentar

By admin

Dimal Basha është zgjedhur kryetar i Kuvendit të Kosovës.

Për ishin 73 deputetë, 30 kundër dhe 3 abstenime.

Djali i Rexhep Selimit pranon uniformën e veteranit të UÇK-së
Gjuajti me armë zjarri, arrestohet i dyshuari në Suharekë

Të shtëna me armë zjarri në Suharekë, arrestohet një person

Një burrë është arrestuar në Suharekë, nën dyshimin se kishte shtënë me armë zjarri. Sipas policisë, rasti ka ndodhur të dielën, derisa në vendin e...
Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Sot në fshatin Dobërdelan është përuruar busti i dëshmorit të kombit, Bahri Gallapeni. Ky bust është një shenjë nderimi dhe respekti për sakrificën e tij...

Artur Zheji përcillet për në banesën e fundit

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Studençan

Dështon edhe përpjekja e 55-të për konstituim, s`kalojnë Haxhiu e Gërvalla

Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

Albulena Haxhiu, Vlora Çitaku dhe Kujtim Shala zgjidhen nënkryetarë të Kuvendit

‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

Myrfet Shasivari, gazetari i Prizrenit që nuk u ndal kurrë

Prizren, 52-vjeçari gjendet i vetëvarur në malin e Kabashit

Djali i Rexhep Selimit pranon uniformën e veteranit të UÇK-së

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

Prizreni nënshkruan marrëveshje granti me Këshillin e Evropës për projektin “Fuqizimi i Grave Lidere”

Rahovec/ I jepet lamtumira e fundit veteranit të UÇK-së, Afrim Malsori(Video)

Ndërroi jetë veterani i UÇK-së, Afrim Malsori nga Krusha e Madhe

