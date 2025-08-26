27.1 C
Albulena Haxhiu, Vlora Çitaku dhe Kujtim Shala zgjidhen nënkryetarë të Kuvendit

Albulena Haxhiu është zgjedhur nënkryetare e Kuvendit e cila u propozua nga Vetëvendosje, ndërkohë nga PDK e LDK, janë propozuar dhe zgjedhur Vlora Çitaku, respektivisht Kujtim Shala.

Nënkryetarët u zgjodhën me 101 vota.

