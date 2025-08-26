27.1 C
Prizreni sfidon Ramiz Sadikun në Prishtinë

FC Prizrenit do të zbresë në fushë të mërkurën më 27 gusht 2025, ku do të përballet me KF Ramiz Sadikun në stadiumin “Ramiz Sadiku” të Prishtinës.

Ndeshja pritet të fillojë nga ora 16:30, raporton PrizrenPress.

Në prag të sfidës, klubi prizrenas ka dhënë një mesazh motivues për futbollistët dhe tifozët, duke theksuar përgatitjen e plotë dhe frymën e skuadrës.

“Skuadra jonë është e bashkuar, e motivuar dhe e gatshme për sfidën e radhës! Me përkushtim dhe zemër në fushë, do të japim gjithçka për ngjyrat tona”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

