Drejtoria për Arsim dhe Edukim në Malishevë takon drejtorët e shkollave për fillimin e vitit të ri shkollor

By admin

Drejtoria për Arsim dhe Edukim e Komunës së Malishevës, e udhëhequr nga Sabit Berisha me bashkëpunëtorët Enver Mazreku dhe Remzi Buçaj, ka mbajtur sot një takim pune me drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme të komunës, me qëllim të koordinimit për fillimin sa më të mbarë të vitit të ri shkollor 2025-2026, i cili nis më 1 shtator.

Në takim u diskutua për përgatitjet e bëra gjatë pushimit veror, gjendjen e infrastrukturës shkollore, furnizimin me tekste dhe mjete mësimore – një sfidë që edhe këtë vit mbetet e pranishme – si dhe për planifikimin e aktiviteteve mësimore dhe jashtëmësimore, raporton PrizrenPress.

Udhëheqësi i arsimit në komunë, Sabit Berisha, theksoi rëndësinë e disiplinës, sigurisë së nxënësve dhe bashkëpunimit të ngushtë mes shkollave dhe Drejtorisë. Ai siguroi se Drejtoria do të qëndrojë pranë çdo institucioni arsimor për të ofruar mbështetjen e nevojshme, në mënyrë që mësimi të nisë në kohë dhe të zhvillohet me profesionalizëm.

“Me angazhimin e mësimdhënësve, presim rezultate të shkëlqyera në cilësinë e mësimdhënies, mësimnxënies dhe në bashkëpunimin me prindërit”,u shpreh Berisha, duke uruar nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit për një vit të ri shkollor të mbushur me dije dhe suksese në fusha të ndryshme./PrizrenPress.com

