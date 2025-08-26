27.1 C
Arrestohen dy persona në Malishevë se u futën në një pronë private të armatosur, i kapen edhe armë

By admin

Policia në Malishevë pas pranimit të një video-incizimi ku shiheshin persona të armatosur duke hyrë në një pronë private në fshatin Shkozë më 24 gusht , ka ndërmarrë veprime intensive hetimore me qëllim zbardhjen e rastit.

Bëhet e ditur se lidhur me rastin janë arrestuar dy persona të dyshuar.

“Tek njëri nga të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar:Një armë zjarri e tipit AK-47 me një karikator dhe 5 fishekë,Një pushkë gjuetie me 4 fishekë.

Dyshohet se këto janë armët e njëjta që shihen në video-incizim duke u mbajtur nga të dyshuarit”.

“Lidhur me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, me vendimin e të cilit është iniciuar rast penale ndaj të dyshuarve për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”, ndërsa procedurat e mëtejme do të zhvillohen sipas rrugës së rregullt ligjore’, njofton policia

Drejtoria për Arsim dhe Edukim në Malishevë takon drejtorët e shkollave për fillimin e vitit të ri shkollor
Rahovec/ I jepet lamtumira e fundit veteranit të UÇK-së, Afrim Malsori(Video)

