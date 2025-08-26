27.1 C
Prizren
E martë, 26 Gusht, 2025
FC Malisheva prezanton përforcimin e ri Assane Diatta

By admin

FC Malisheva ka zyrtarizuar transferimin e sulmuesit të krahut, Assane Diatta, i cili vjen pak ditë para mbylljes së afatit kalimtar.

Futbollisti senegalez i është bashkuar klubit kosovar për edicionin e ri, duke sjellë me vete eksperiencë dhe cilësi shtesë në repartin ofensiv.

Diatta në edicionin e kaluar ishte pjesë e Gostivarit në Maqedoninë e Veriut, ku u dallua për paraqitjet e mira dhe kontributin e tij në fazën sulmuese. Në 25 ndeshje, ai kishte 2 gola dhe 3 asistime.

Para kësaj aventure, ai ka luajtur edhe në futbollin turk me klubin Kar??yaka SK.

Përforcimi i ri pritet të rrisë konkurrencën brenda skuadrës dhe t’i ofrojë trajnerit Qatip Osmani një alternativë më shumë në fazën e avancuar të lojës.

Ky transferim shihet si pjesë e planeve të Malishevës për ta forcuar skuadrën në prag të edicionit të ri, ku synimet janë për paraqitje të forta si në Superligë, pasi në dy vitet e fundit ky klub e mbylli në pozitëne tretë. /Telegrafi/ 

Rahovec/ I jepet lamtumira e fundit veteranit të UÇK-së, Afrim Malsori(Video)

