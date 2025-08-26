Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Në Muzeun Nënë Tereza në Prizren u zhvillua sot ceremonia solemne e hapjes së Javës përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së shenjtores shqiptare, Nënë Tereza.
Ky aktivitet shënon fillimin e një sërë ngjarjesh që do të mbahen nga 26 gushti deri më 5 shtator 2025, duke përkujtuar tri data të rëndësishme: ditëlindjen e saj më 26 gusht 1910, ndarjen nga jeta më 5 shtator 1997, si dhe shenjtërimin e saj nga Kisha Katolike.
Në hapje morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale, klerikë, qytetarë dhe të rinj, të cilët nderuan figurën dhe mesazhin e Nënës Terezë për paqe, dashuri dhe shërbim ndaj të varfërve.
Java përkujtimore do të vazhdojë me aktivitete kulturore, fetare e edukative në Prizren dhe më gjerë, duke sjellë në vëmendje trashëgiminë e pavdekshme të humanistes shqiptare./PrizrenPress.com
