Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

By admin

Në Muzeun Nënë Tereza në Prizren u zhvillua sot ceremonia solemne e hapjes së Javës përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së shenjtores shqiptare, Nënë Tereza.

Ky aktivitet shënon fillimin e një sërë ngjarjesh që do të mbahen nga 26 gushti deri më 5 shtator 2025, duke përkujtuar tri data të rëndësishme: ditëlindjen e saj më 26 gusht 1910, ndarjen nga jeta më 5 shtator 1997, si dhe shenjtërimin e saj nga Kisha Katolike.

Në hapje morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale, klerikë, qytetarë dhe të rinj, të cilët nderuan figurën dhe mesazhin e Nënës Terezë për paqe, dashuri dhe shërbim ndaj të varfërve.

Java përkujtimore do të vazhdojë me aktivitete kulturore, fetare e edukative në Prizren dhe më gjerë, duke sjellë në vëmendje trashëgiminë e pavdekshme të humanistes shqiptare./PrizrenPress.com

FC Malisheva prezanton përforcimin e ri Assane Diatta
Sulmuesi Endrit Kryeziu, përforcimi më i ri i Drinit të Bardhë

