13.4 C
Prizren
E mërkurë, 27 Gusht, 2025
type here...

Sport

Sulmuesi Endrit Kryeziu, përforcimi më i ri i Drinit të Bardhë

By admin

KF Drini i Bardhë Has ka zyrtarizuar afrimin e sulmuesit Endrit Kryeziu, i cili vjen nga FC Suhareka.

Nga klubi bardhekaltër është bërë e ditur se pritet që ai të jetë një vlerë e shtuar për skuadrën, raporton PrizrenPress.

“Me energjinë dhe kualitetin e tij, jemi të bindur se do të japë një kontribut të madh për ekipin tonë”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Më Shumë

Lajme

Zjarr në tokat përreth Mamushës

Në Komunën e Mamushës, për shkak të motit të nxehtë, kanë shpërthyer zjarre në tokat përreth. Zjarrfikësit e Mamushës intervenuan menjëherë. Raportohet se zjarri ka...
Fokus

Totaj shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të veteranit të UÇK-së, Jahir Krasniqi

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka shprehur ngushëllimet e tij për familjen Krasniqi pas ndarjes nga jeta të Jahir Krasniqit, veteran i...

Banorët e disa fshatrave të Prizrenit protestojnë pas një jave pa energji elektrike

Sulmoi fizikisht zyrtarët policorë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

Kryeministri Kurti dhe ministri Murati vizituan fabrikën e prodhimit të lëngjeve “Aronica” në Prizren

Ndërroi jetë veterani i UÇK-së, Afrim Malsori nga Krusha e Madhe

Policia pajiset me radar mobile, shqiptoi 13 gjoba në Prizren

Arkitekt Jusuf Xhibo angazhohet në restaurimin e Hamamit të Prizrenit

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Studençan

Totaj promovon Ujëvarën e Korishës: Ju ftoj ta vizitoni këtë margaritar turistik

Myrfet Shasivari, gazetari i Prizrenit që nuk u ndal kurrë

Ekstradohet nga Italia në Kosovë, 34-vjeçari nga Suhareka i dyshuar për tentim vrasje

Nuk kalon as propozimi i ri nga LVV, Hekuran Murati dështon të bëhet kryetar i Kuvendit

Djali i Rexhep Selimit pranon uniformën e veteranit të UÇK-së

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne