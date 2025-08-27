31.2 C
Prizren
E mërkurë, 27 Gusht, 2025
Policia gjen municion në Prizren, sekuestron 59 fishekë të AK-47

By admin

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, janë gjetur 59 fishekë të armës automatike AK-47 që janë sekuestruar nga njësia e Forenzikës.

“Në konsultim me prokurorin është inicuar rasti dhe mbetet në hetime”, thotë Policia.

Shifra alarmante / 59 të vdekur nga aksidentet për 7 muaj në Kosovë
Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

