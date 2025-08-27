Policia gjen municion në Prizren, sekuestron 59 fishekë të AK-47

Njësia patrulluese e kufirit në Prizren ka gjetur një sasi municioni, në afërsi të kufirit.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, janë gjetur 59 fishekë të armës automatike AK-47 që janë sekuestruar nga njësia e Forenzikës.
“Në konsultim me prokurorin është inicuar rasti dhe mbetet në hetime”, thotë Policia.
