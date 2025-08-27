Hiqet ndalimi i qarkullimit të automjeteve në Bulevardin ‘Ibrahim Mazreku’ në Malishevë

Komuna e Malishevës ka bërë të ditur se nga sot është shfuqizuar urdhëresa administrative për ndalimin e qarkullimit të automjeteve motorike në Bulevardin “Ibrahim Mazreku”, që kishte qenë në fuqi gjatë orarit 20:00 – 24:00, raporton PrizrenPress.
“Nga sot, qarkullimi i automjeteve në këtë bulevard do të zhvillohet pa kufizime orari, sipas rregullave të përgjithshme të qarkullimit rrugor”, thuhet në njoftimin e komunës.
Sipas arsyetimit zyrtar, vendimi është marrë duke u bazuar në nevojat e qarkullimit të qytetarëve dhe bizneseve, si dhe për të mundësuar funksionimin normal të jetës ekonomike dhe shoqërore në qytet./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren