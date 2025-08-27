31.2 C
Prizren
E mërkurë, 27 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Hiqet ndalimi i qarkullimit të automjeteve në Bulevardin ‘Ibrahim Mazreku’ në Malishevë

By admin

Komuna e Malishevës ka bërë të ditur se nga sot është shfuqizuar urdhëresa administrative për ndalimin e qarkullimit të automjeteve motorike në Bulevardin “Ibrahim Mazreku”, që kishte qenë në fuqi gjatë orarit 20:00 – 24:00, raporton PrizrenPress.

“Nga sot, qarkullimi i automjeteve në këtë bulevard do të zhvillohet pa kufizime orari, sipas rregullave të përgjithshme të qarkullimit rrugor”, thuhet në njoftimin e komunës.

Sipas arsyetimit zyrtar, vendimi është marrë duke u bazuar në nevojat e qarkullimit të qytetarëve dhe bizneseve, si dhe për të mundësuar funksionimin normal të jetës ekonomike dhe shoqërore në qytet./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Adis Gashi bashkohet me Grapelandin
Next article
Suhareka nderon dëshmorin Naim Berisha

Më Shumë

Lajme

Limaj me uniformë të veteranit bën homazhe për nder të Ditës së Dëshmorëve të Brigadës 121 Ismet Jashari – Kumanova

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, së bashku me familjarë të dëshmorëve, bashkëluftëtarë, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta e UÇK-së dhe bashkëpunëtorë,...
Lajme

Tre fshatra të Prizrenit pa rrymë, arrestohet banori që kundërshtoi vendosjen e shtyllës elektrike

Banorët e fshatrave Grazhdanik, Kobaj dhe një pjesë e Nashecit në komunën e Prizrenit po kalojnë ditën e tetë pa energji elektrike. Pavarësisht protestave...

Kërkohet ndihmë financiare për trajtimin mjekësor të Zarife Deçajt

Totaj promovon Ujëvarën e Korishës: Ju ftoj ta vizitoni këtë margaritar turistik

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

Policia gjen municion në Prizren, sekuestron 59 fishekë të AK-47

Tre të arrestuar në Prizren pas sulmit ndaj gjashtë personave, sekuestrohet një armë zjarri

Afrim Tejeci: Bizneset janë të zhgënjyera me ecurinë e funksionimit të Parkut ITP në Prizren

Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Ndahet nga jeta ish-luftëtari i UÇK-së, Jahir Krasniqi

Ndahet nga jeta gazetari Artur Zheji

Në prag të nisjes së shkollës nxënësit nisin përgatitjet, Kukësi shpesh zgjedh Prizrenin për blerje

Haxhi Avdyli nuk i ndal postimet rrëqethëse: Pse e doni kaq pak vendin tuaj? Kosova ju dha bukë, shtëpi e ju rriti

Artan Abrashi me kritika për pushtetin e Prizrenit:Ka mungesë të parkingjeve

Zhbllokohet Kuvendi, Dimal Basha i VV’së zgjidhet kryeparlamentar

‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne