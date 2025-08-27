Suhareka nderon dëshmorin Naim Berisha

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, së bashku me familjarë, qytetarë dhe përfaqësues institucionalë, kanë bërë homazhe pranë varrit të dëshmorit të kombit Naim H. Berisha.
Me këtë rast u vendosën lule dhe kurora në shenjë respekti e falënderimi për jetën dhe veprën e tij, si dhe për sakrificën e gjithë dëshmorëve që i dhuruan Kosovës lirinë dhe pavarësinë, raporton PrizrenPress.
