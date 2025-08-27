Gjithçka gati në Prizren: Liria pret Tefik Çangën

FC Liria është gati për të zhvilluar ndeshjen e parë të sezonit në shtëpi, ku do të përballet me KF Tefik Çangën në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren. Takimi zhvillohet sot, 27 gusht, duke filluar nga ora 16:30, raporton PrizrenPress.
Në prag të këtij takimi, klubi ka bërë thirrje për mbështetje maksimale nga tifozët, duke theksuar rëndësinë e prezencës së tyre në tribuna.
“Gjithçka gati për ndeshjen e sotme! Ekipi ynë është gati, stadiumi është gati – tani mbetet vetëm të jemi bashkë për fitore!” – njofton Liria, në një postim në Facebook.
Ky takim pritet të jetë një test i rëndësishëm për bardhezinjtë, të cilët synojnë të nisnin sezonin me fitore para tifozëve të tyre, pas rezultateve të përziera në dy ndeshjet e para: triumf ndaj FC Rilindja 1974 me 1:3 dhe humbje në transfertë ndaj KF Trepça ’89 me 2:1./PrizrenPress.com
