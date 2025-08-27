31.2 C
Prizren
E mërkurë, 27 Gusht, 2025
Sport

Rubin Kryeziu, goditja e re e Drinit të Bardhë

By admin

KF Drini i Bardhë Has ka zyrtarizuar afrimin e mesfushorit Rubin Kryeziu, i cili nga sot është pjesë e ekipit për këtë sezon, raporton PrizrenPress.

“Mesfushori Rubin Kryeziu nga sot është pjesë e ekipit tonë për këtë edicion. Ai më herët ka qenë pjesë e FC Prizreni U21, ku ka treguar talent dhe përkushtim në fushë”, thuhet në njoftimin e klubit.

Klubi uroi lojtarin për sukses me fanellën bardhë e kaltër, duke shprehur pritshmëri që ai do të japë një kontribut të rëndësishëm për skuadrën gjatë sezonit./PrizrenPress.com

