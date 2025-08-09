33.3 C
Krusha e Madhe hap dyert për “AgroFesta 2025”

By admin

Dje u bë hapja zyrtare e festivalit të perimekulturës “AgroFesta 2025” në Krushën e Madhe të Rahovecit, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve lokale, bujqve, miqve dhe bashkëpunëtorëve, raporton PrizrenPress.

Ky festival, që mbahet në kuadër të muajit të mërgimtarëve, është shndërruar në një ngjarje të rëndësishme për fermerët e Krushës së Madhe dhe më gjerë. “AgroFesta” synon të promovojë kultivimin e perimeve dhe të nxjerrë në pah rolin e bujqësisë si pjesë e kulturës dhe mënyrës së jetesës në Rahovec.

Gjatë tri ditëve të festivalit, vizitorët do të kenë mundësinë të shijojnë produkte vendore, aktivitete kulturore dhe argëtuese, duke e bërë këtë periudhë një festë të vërtetë për komunitetin./PrizrenPress.com

