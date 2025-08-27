Muharremaj: Ramë Bllaca mbetet personalitet i rrallë i historisë sonë

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka vlerësuar lart figurën dhe kontributin e Ramë Bllacës, duke e cilësuar atë si një personalitet të rrallë në historinë kombëtare.
“Ramë Bllaca është personalitet i rrallë në historinë tonë. Gjithmonë do ta nderojmë veprimtarinë e tij historike, dhe me përkushtim do t’u tregojmë brezave në të ardhmen se e ruajmë respektin për të kaluarën tonë”, deklaroi Muharremaj, raporton PrizrenPress.
