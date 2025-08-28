Protestë “non-stop” para Kuvendit, qytetari nga Prizreni u dërgon zarfa deputetëve me pyetje për bllokadën

Qytetari Fatmir Bytyqi nga Prizreni tash e disa ditë po proteston para Kuvendit të Kosovës, duke kërkuar konstituimin e këtij institucioni pas disa muajsh bllokade, raporton Ekonomia Online.
Sot, ai do të shpërndajë 120 zarfa për deputetët e Kuvendit të Kosovës, secili me nga një pyetje të drejtuar atyre.
“Jam në protestë çdo ditë deri sa të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Këto zarfa janë për të gjithë deputetët e Kosovës. Brenda tyre është një pyetje. Dua të shoh se sa janë të gatshëm deputetët të komunikojnë me qytetarin. Dua të di nëse deputetët e ndjejnë veten fajtorë për këtë bllokadë të Kuvendit, qoftë në mënyrë individuale apo si subjekt politik”, tha Bytyqi.
Në zarfa, ai ka përfshirë pyetjen: “A ndiheni fajtor për bllokadën e Kuvendit?”, duke u ofruar atyre katër alternativa përgjigjeje:
- Po, personalisht.
- Po, si subjekt politik.
- Jo.
- Jo, aspak.
Bytyqi theksoi se pret përgjigje nga secili deputet.
Në pankartat e vendosura para Kuvendit, ai ka shkruar mesazhe si “Duam Kuvend” dhe
“Mos na tregoni prralla me Simica, me Rasica, me arusha, por zhbllokoni Kuvendin dhe kthehuni në punë.”
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren