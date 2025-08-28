33.4 C
Prizren
E enjte, 28 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Dështon për të dytën herë zgjedhja e Nenad Rashiqit, i merr veç 56 vota

By admin

Ka dështuar për të dytën herë zgjedhja e Nenad Rashiqit për Nënkryetar të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb dhe si rrjedhojë, kryeparlamentari Dimal Basha e mbylli seancën për 48 orë.

Për të dytën herë në short ra emri i Nenad Rashiq, dhe nuk i mori votat e nevojshme.

56 vota për, 1 kundër, 20 abstenime.

“Në seancën tjetër Rashiq mund t’i merr votat në seancën e ardhshme, gjasat më të mëdha i ka ai sepse po merr më së shumti vota. e ndërprej seancën”, tha Basha.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet një kosovar në Morinë, tentoi të fuste kanabis në Shqipëri
Next article
Abrashi premton mbështetje për KB ‘Bashkimi’: Prizreni e meriton një kampion në basketboll

Më Shumë

Lajme

Policia gjen municion në Prizren, sekuestron 59 fishekë të AK-47

Njësia patrulluese e kufirit në Prizren ka gjetur një sasi municioni, në afërsi të kufirit. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, janë gjetur 59...
Lajme

Djali i Rexhep Selimit pranon uniformën e veteranit të UÇK-së

Deputetja Shqipe Mehmeti-Selimi, së bashku me djalin e saj, Aresin, morën pjesë në prezantimin e uniformës zyrtare të veteranit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,...

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Arrestohen dy persona në Prizren, sekuestrohen kokainë, marihuanë e para të gatshme

Arrestohet i dyshuari që shtiu me armë në Piranë të Prizrenit dhe dëmtoi kamerën e fqinjit

Prizren, 52-vjeçari gjendet i vetëvarur në malin e Kabashit

MASHTI: 5,480 maturantë i nënshtrohen sot afatit të dytë të Maturës

Arrestohet një kosovar në Morinë, tentoi të fuste kanabis në Shqipëri

Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt

Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Arrestohet i dënuari me mbi 3 vjet burgim për vjedhje në Prizren

Gjuajti me armë zjarri, arrestohet i dyshuari në Suharekë

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

Rubin Kryeziu, goditja e re e Drinit të Bardhë

Takimi me Isa Boletinin

Muharremaj: Ramë Bllaca mbetet personalitet i rrallë i historisë sonë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne