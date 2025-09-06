Bashkimi fiton edhe ndaj Jedinstvo-s

KB Bashkimi po vazhdon serinë e ndeshjeve kontrolluese me sukses. Skuadra prizrenase ka shënuar fitoren e dytë radhazi, këtë herë ndaj KK Jedinstvo me rezultat bindës 66-87.
Nga klubi portokalli kanë njoftuar se testi i radhës do të zhvillohet të mërkurën në Prizren, ku Bashkimi do të përballet me rivalin tradicional, Vëllaznimin, raporton PrizrenPress.
