Trevon Allen, përforcimi i ri i Yllit

Golden Eagle Ylli ka njoftuar transferimin e basketbollistit amerikan Trevon Allen për sezonin 2025/2026, raporton PrizrenPress.

Ky përforcim vjen në një vit të veçantë për skuadrën nga Suhareka, e cila feston 50-vjetorin e themelimit. Allen pritet të luajë një rol kyç në rikthimin e ekipit drejt sukseseve dhe titujve, duke qenë pjesë e projektit ambicioz të klubit në këtë sezon jubilar.

Në njoftimin zyrtar, klubi theksoi se misioni i Allen është i qartë: të ndihmojë Golden Eagle Yllin të rikthehet në majat e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com

Nis shitja online e biletave për ndeshjen Zvicër–Kosovë
Prizreni finalizon projektbuxhetin për vitin 2026

