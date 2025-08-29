22 lidhje ilegale uji shkyçen nga rrjeti në rajonin e Prizrenit

Ekipet e KRU “Hidroregjioni Jugor” SHA kanë shkyçur 22 lidhje ilegale të ujit gjatë javës së fundit në rajonin e Prizrenit dhe komunat përreth. Siç njofton kompania, situata e furnizimit me ujë është rënduar si pasojë e konsumit të lartë dhe rënies së nivelit të burimeve, ndërsa keqpërdorimet nga konsumatorët e papërgjegjshëm e kanë përkeqësuar edhe më tej gjendjen, raporton PrizrenPress.
Nga aksioni i fundit, në Prizren janë identifikuar 14 lidhje ilegale, në Suharekë 7 raste dhe në Malishevë 1 rast. Kompania ka bërë të ditur se këto veprime të jashtëligjshme dëmtojnë drejtpërdrejt furnizimin e rregullt me ujë dhe ulin cilësinë e shërbimit për qytetarët.
“Aksioni për identifikimin e lidhjeve ilegale do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Ndaj të gjitha rasteve të evidentuara do të ndërmerren masat ligjore përkatëse”, thuhet në njoftimin e “Hidroregjioni Jugor”.
Institucioni apelon tek konsumatorët që të respektojnë rregullat dhe të shmangin veprimet e paligjshme, në mënyrë që të garantohet furnizimi i drejtë dhe i barabartë me ujë për të gjithë banorët e rajonit./PrizrenPress.com
