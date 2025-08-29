Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

Bashkimi ka bërë zyrtar transferimin e basketbollistit Jan Palokaj.
Ai ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me klubin prizrenas.
“Jan Palokaj ka nënshkruar kontratë me klubin tonë për dy vitet e ardhshme dhe tashmë është zyrtarisht pjesë e skuadrës”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren