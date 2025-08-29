20.5 C
Prizren
E shtunë, 30 Gusht, 2025
FokusSport

Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

By admin

Bashkimi ka bërë zyrtar transferimin e basketbollistit Jan Palokaj.

Ai ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me klubin prizrenas.

“Jan Palokaj ka nënshkruar kontratë me klubin tonë për dy vitet e ardhshme dhe tashmë është zyrtarisht pjesë e skuadrës”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Totaj: Vetëm për një vit, kam kryer më shumë punë në Prizren se sa krejt qeverisja e Haskukës e VV-së
Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

