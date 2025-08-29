20.5 C
Prizren
E shtunë, 30 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka realizuar  me kandidatët për Kuvendin Komunal,  një takim që ai e cilësoi si “plot energji dhe frymë mobilizuese”.

Gjatë këtij takimi, u diskutuan idetë, vizionet dhe angazhimet konkrete të kandidatëve të Lëvizjes për mandatin e ardhshëm në Kuvendin e Prizrenit.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Sipas Abrashit, entuziazmi i ekipit tashmë ndihet në çdo lagje dhe shtëpi të qytetit.

“Kandidatët tanë paraqitën pikëpamjet, idetë dhe entuziazmin që tashmë ndihet në çdo cep të Prizrenit. Na pret shumë punë, por kemi forcën, unitetin dhe vizionin që na bashkon”, u shpreh Abrashi.

Ai shtoi se angazhimi i Lëvizjes në Prizren është gjithëpërfshirës dhe i orientuar drejt zhvillimit të barabartë të çdo pjese të komunës.

“Me përkushtim të përbashkët dhe me besimin e qytetarëve, fitorja është jo vetëm e mundshme – por e sigurt”, theksoi kandidati i Vetëvendosjes./PrizrenPress.com/

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit
Next article
Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Më Shumë

Sport

Liria e Prizrenit zhvillon ndeshjen e parë të këtij sezoni në shtëpi

Liria do të zbresë në fushë të mërkurën për ndeshjen e parë para tifozëve të saj në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren. Bardhezinjtë do...
Fokus

Prizreni finalizon projektbuxhetin për vitin 2026

Pas një procesi gjithëpërfshirës të dëgjimeve publike me qytetarë, organizata joqeveritare, shoqata dhe përfaqësues të biznesit, Komuna e Prizrenit ka finalizuar projektbuxhetin për vitin...

Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

Gjithçka gati në Prizren: Liria pret Tefik Çangën

Dështon për të dytën herë zgjedhja e Nenad Rashiqit, i merr veç 56 vota

Muharremaj: Ramë Bllaca mbetet personalitet i rrallë i historisë sonë

‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

Sot 27 vjet nga rënia e komandant Ismet Jasharit

Hiqet ndalimi i qarkullimit të automjeteve në Bulevardin ‘Ibrahim Mazreku’ në Malishevë

Kryeministri Kurti dhe ministri Murati vizituan fabrikën e prodhimit të lëngjeve “Aronica” në Prizren

E kapën për fyti, ia mbyllën gojën – tre hajna tmerrojnë një shtetase të huaj në Prizren, i grabitën 2000 euro dhe telefonin

Në Prizren, u shfaq premiera e filmit “Dielli në errësirën e Kosovës”

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

Nenad Rashiq nuk merr vota të mjaftueshme, ndërpritet seanca

Ndahet nga jeta gazetari Artur Zheji

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne