Në 49 vjetorin e lindjes, ‘Liria’ e Prizrenit përkujton dëshmorin dhe ish-futbollistin Përparim Thaçi

By admin

Klubi Futbollistik “Liria” ka përkujtuar sot ish-futbollistin e saj dhe dëshmorin e kombit, Përparim Thaçi, në 49-vjetorin e lindjes së tij. Me një mesazh prekës, klubi ka nderuar figurën e Thaçit, djaloshin nga Landovica, i cili u bë simbol i guximit, sakrificës dhe dashurisë për atdheun.

“Përparim Thaçi lindi më 30 gusht 1976 dhe me krenari veshi fanellën bardh e zi të Lirisë. Në fushë ishte lojtar i talentuar dhe i përkushtuar, por mbi të gjitha ishte njeri me shpirt të madh”, thuhet në njoftimin e klubit.

Në vitet e vështira për Kosovën, Thaçi la pas sportin për t’u bashkuar me radhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ish-futbollisti i Lirisë u kthye në luftëtar të lirisë, duke dhënë jetën për atdheun më 27 maj 1998, në moshën vetëm 21-vjeçare.

“Me rënien e tij nuk u shua as ëndrra, as kujtimi i tij. Përkundrazi, ai u bë pjesë e pavdekshme e historisë sonë – shembull i guximit dhe sakrificës së brezit që solli Kosovën e lirë”, thuhet më tej në përkujtimin e klubit.

Stadiumi i qytetit në Prizren sot mban me krenari emrin e tij – “Përparim Thaçi” – si simbol i përjetësimit të veprës dhe sakrificës së tij. KF “Liria” thekson se emri i Thaçit do të jetojë gjithmonë në kujtesën e klubit dhe të brezave të rinj, si frymëzim për dashurinë ndaj vendit dhe sportit./PrizrenPress.com/

