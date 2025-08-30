Zafir Berisha: Në këtë garë zgjedhore prezantojmë vizionin tonë për Prizrenin, jo për t’i sulmuar të tjerët

Kandidati i Bashkimit Demokratik për kryetar të Komunës së Prizrenit, Zafir Berisha, ka shpalosur qëndrimin e subjektit të tij në lidhje me fushatën për zgjedhjet lokale që do të mbahen deri më 12 tetor.
Ai tha se Bashkimi Demokratik i Prizrenit është një nga alternativat politike që synon të fitojë besimin e qytetarëve përmes ideve, programeve dhe vizionit të saj për të ardhmen e qytetit.
“Në këtë garë zgjedhore nuk jemi kundër askujt, as për ta mundur njërin apo tjetrin. Jemi për të prezantuar vlerat tona, programin dhe vizionin tonë për Prizrenin”, tha Berisha.
Ai u bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve në garën zgjedhore që të shmangin gjuhën fyese, shpifjet dhe ofendimet, duke theksuar rëndësinë e një fushate të ndershme dhe qytetare.
“Presim nga të gjithë kolegët e partive politike që kësaj radhe t’i largohen gjuhës ofenduese, linçuese dhe shpifjeve si mjete për të arritur qëllimet politike”.
Berisha tregon se dallimi i Bashkimit Demokratik me subjektet e tjera është qasja lokale dhe përkushtimi për vendimmarrje të ndershme dhe transparente brenda qytetit të Prizrenit.
“Dallimi ynë nga të tjerët është i qartë: ne, për të mirën e Prizrenit, vendosim në Prizren! Kjo nuk duhet ta shqetësojë askënd – përkundrazi” .
Ai ritheksoi moton e fushatës: “Bashkë nga Prizreni për Prizrenin!”, duke lënë të kuptohet se prioriteti i tij do të jenë qytetarët dhe zhvillimi i komunës./PrizrenPress.com/
