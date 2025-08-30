Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Ali Dula, pritet me entuziazëm nga qytetarët në treg

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Rahovecit, Ali Dula, zhvilloi një vizitë në tregun qendror të qytetit, ku u prit me ngrohtësi dhe përkrahje të madhe nga qytetarët.
KLIKO Linkun:https://www.facebook.com/reel/1463392704892895
Ai, u takua me tregtarë, fermerë, të moshuar dhe të rinj, të cilët jo vetëm e përshëndetën me entuziazëm, por edhe ndanë me të mendimet, sfidat dhe pritshmëritë që kanë për të ardhmen e komunës. Tregu, një pikë jetike për ekonominë vendore, u shndërrua për disa orë në një hapësirë të dialogut të drejtpërdrejtë midis kandidatit dhe qytetarëve.
“Zëri i qytetarëve do të jetë udhërrëfyesi im në çdo vendim që do të marr”, tha Dula, duke nënvizuar përkushtimin e tij për të qeverisur në shërbim të të gjithë banorëve të Rahovecit.
Ai vuri në pah rëndësinë e përkrahjes për prodhuesit lokalë dhe nevojën për përmirësimin e infrastrukturës tregtare, si pjesë e një vizioni më të gjerë për zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren