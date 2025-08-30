20.9 C
Prizren
E shtunë, 30 Gusht, 2025
Lajme

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Ali Dula, pritet me entuziazëm nga qytetarët në treg

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Rahovecit, Ali Dula, zhvilloi një vizitë në tregun qendror të qytetit, ku u prit me ngrohtësi dhe përkrahje të madhe nga qytetarët.

Ai,  u takua me tregtarë, fermerë, të moshuar dhe të rinj, të cilët jo vetëm e përshëndetën me entuziazëm, por edhe ndanë me të mendimet, sfidat dhe pritshmëritë që kanë për të ardhmen e komunës. Tregu, një pikë jetike për ekonominë vendore, u shndërrua për disa orë në një hapësirë të dialogut të drejtpërdrejtë midis kandidatit dhe qytetarëve.

“Zëri i qytetarëve do të jetë udhërrëfyesi im në çdo vendim që do të marr”, tha  Dula, duke nënvizuar përkushtimin e tij për të qeverisur në shërbim të të gjithë banorëve të Rahovecit.

Ai vuri në pah rëndësinë e përkrahjes për prodhuesit lokalë dhe nevojën për përmirësimin e infrastrukturës tregtare, si pjesë e një vizioni më të gjerë për zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës.

Prizreni nis konsultimin publik për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033
Shkencëtarët afër vaksinës së re që lufton të gjitha llojet e kancerit, si funksionon?

