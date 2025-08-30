20.9 C
Prizren
“Drini i Bardhë” vazhdon serinë fituese – mposht edhe “Shqiponjat”

By admin

Klubi Futbollistik  “Drini i Bardhë” nga Gjonaj i Hasit ka nisur në mënyrë të shkëlqyer sezonin e ri në Ligën e Dytë të Kosovës, duke regjistruar fitoren e dytë radhazi në po aq ndeshje kampionale. Ekipi hasjan triumfoi me rezultat bindës 3:1 në udhëtim ndaj KF “Shqiponja” nga Fushë Kosova, duke konfirmuar ambiciet e larta për këtë edicion.

Protagonisti kryesor i takimit ishte sulmuesi Shpejtim Totaj, i cili realizoi dy gola dhe udhëhoqi ofensivën e ekipit drejt një fitoreje të merituar.

Golin e tretë për “Drinin e Bardhë” e shwnoi Gramoz Bajra, duke vulosur epërsinë dhe dominimin e hasjanëve gjatë gjithë ndeshjes.

Nën drejtimin e trajnerit të njohur Robert Gjeraj, një figurë e respektuar në futbollin prizrenas, KF “Drini i Bardhë” po dëshmon se është më shumë se një debutues në këtë rang të garave. Me dy fitore të rëndësishme në xhepin e vet, skuadra është pozicionuar si një prej pretendentëve seriozë për ngjitje të shpejtë në Ligën e Parë.

Shkencëtarët afër vaksinës së re që lufton të gjitha llojet e kancerit, si funksionon?

