Një i plagosur me armë zjarri në Prizren, dyshohet për tentim vrasje

By admin

Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri në qytetin e Prizrenit, teksa dyshohet për një tentim vrasje.

Viktima është paraqitur në spital për të kërkuar ndihmë mjekësore për plagët e marra nga arma e zjarrit./Gazeta Sinjali

“Drini i Bardhë” vazhdon serinë fituese – mposht edhe “Shqiponjat”
Një i plagosur nga gjuajtja me armë zjarri në Prizren, i dyshuari paraqitet në stacionin policor

