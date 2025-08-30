17.9 C
Versioni i policisë për të arrestuarin në Prizren: Sulmoi zyrtarët policorë

By admin

Në media dhe në rrjete sociale të shtunën gjatë ditës ka qarkulluar një video ku shihej një qytetar ndaj të cilit së paku tre zyrtarë policorë ushtronin dhunë në tentim për ta arrestuar.

Kishte pak informacione mbi arsyen e këtij arrestimi.

U pretendua se dhuna ndaj tij u ushtrua vetëm sepse e kishte parkuar makinën keq.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Rasti ka ndodhur në Prizren.

E Klankosova.tv, jozyrtarisht ka mësuar se i arrestuari është shtetasi i Kosovës, Taner Cuse.

Ndërkaq, nga Policia kanë thënë për redaksinë tonë se rasti ka ndodhur më 27 gusht, dhe është paraqitur në raportin 24 orësh të policisë më 28 gusht të këtij viti.

Në raport thuhet se i dyshuari në shenjë revolte, pas shqiptimit të një gjobe në trafik, kishte sulmuar zyrtarët policorë.

I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Vërejtje: Personi apo personat e përmendur në këtë artikull, sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, konsiderohen të pafajshëm deri në vendimin e formës së prerë nga gjykata.

Një i plagosur nga gjuajtja me armë zjarri në Prizren, i dyshuari paraqitet në stacionin policor

