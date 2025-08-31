Vetaksident i rëndë në Prizren, tre të lënduar

Një vetaksident i rëndë trafiku ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit në e Prizren.
Vetura është përplasur me shpejtësi, duke pësuar dëmtime ekstreme në pjesën e përparme.
Rastin e ka konfirmuar edhe Shaqir Bytyqi, zëdhënësi i Policisë në rajonin e Prizrenit, i cili bëri të ditur se, në aksident është përfshirë një veturë me tre persona brenda, ngasësi dhe dy pasagjerë të cilët kanë pësuar lëndime trupore.
Ngasësi ka marrë lëndimet më të rënda, por sipas informacioneve mjekësore, gjendja e tij nuk paraqet rrezik për jetën.
Përveç lëndimeve fizike, nga aksidenti janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, si në automjetin e përfshirë, ashtu edhe në pronë private dhe publike përreth.
“Si pasojë e aksidentit, tre persona (ngasësi dhe dy pasagjerë) kanë pësuar lëndime trupore. Ngasësi ka marrë lëndime më të rënda, por sipas informacioneve mjekësore gjendja e tij nuk paraqet rrezik për jetë. Përveç lëndimeve trupore, aksidenti ka shkaktuar dëme të mëdha materiale si në automjetin e përfshirë, ashtu edhe në pronë private dhe publike”, tha Bytyqi
