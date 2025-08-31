18.5 C
Prizren
E diel, 31 Gusht, 2025
type here...

FokusSport

Liria e Prizrenit kthehet me një pikë nga Shtime

By admin

Ndeshja mes Vjosës dhe Lirisë së Prizrenit në Stadiumin e Qytetit në Shtime përfundoi me rezultat 1-1.

Pjesa e parë u mbyll me gol të Arbnor Zeqirit për Vjosën, ndërsa Fitim Susuri barazoi rezultatin për Lirinë në pjesën e dytë, duke ndarë pikët dhe duke ruajtur shanset për objektivat e sezonit, raporton PrizrenPress.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Mësimdhënësit drejt shteteve të Perëndimit, mbi 600 kanë lënë Kosovën këtë vit
Next article
Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

Më Shumë

Fokus

Kryeministri Kurti viziton edicionin e pestë të Autostrada Biennale në Prizren

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, vizitoi edicionin e pestë të Autostrada Biennale, kuruar nga Erzen Shkololli, me titull “Rrymat që Shpalosen: Pulsi i Kohës”,...
Sport

Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Basketbollisti Adis Gashi është përforcimi më i ri i Grapelandit për sezonin e ri të Superligës, raporton PrizrenPress. Nga klubi është bërë e ditur se...

Prizreni sfidon Ramiz Sadikun në Prishtinë

Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Totaj shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të veteranit të UÇK-së, Jahir Krasniqi

Prizren, 52-vjeçari gjendet i vetëvarur në malin e Kabashit

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

Në Prizren, u shfaq premiera e filmit “Dielli në errësirën e Kosovës”

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Totaj: Vetëm për një vit, kam kryer më shumë punë në Prizren se sa krejt qeverisja e Haskukës e VV-së

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Ali Dula, pritet me entuziazëm nga qytetarët në treg

Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

Aksident në rrugën Prizren–Dragash

Sulmuesi Endrit Kryeziu, përforcimi më i ri i Drinit të Bardhë

Prizreni pa fitore pas tri javësh, mposhtet 3:0 nga Ramiz Sadiku

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne