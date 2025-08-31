Liria e Prizrenit kthehet me një pikë nga Shtime

Ndeshja mes Vjosës dhe Lirisë së Prizrenit në Stadiumin e Qytetit në Shtime përfundoi me rezultat 1-1.
Pjesa e parë u mbyll me gol të Arbnor Zeqirit për Vjosën, ndërsa Fitim Susuri barazoi rezultatin për Lirinë në pjesën e dytë, duke ndarë pikët dhe duke ruajtur shanset për objektivat e sezonit, raporton PrizrenPress.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/