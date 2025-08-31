18.5 C
Prizren
E diel, 31 Gusht, 2025
type here...

Sport

Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

By admin

Ballkani ka marrë tri pikët e para të sezonit 2025/26 në Albi Mall Superligë, duke mposhtur si mysafir Ferizajn me rezultat 3-1, raporton PrizrenPress.

Golat e takimit u hapën nga Marsel Ismajlgeci në minutën e 13-të, ndërsa Remzifaik Selmani barazoi shifrat për vendasit në minutën e 33-të. Pjesa e dytë i takoi plotësisht Ballkanit, ku Valentin Serebe shënoi dy gola, duke vendosur rezultatin përfundimtar.

Pas dy barazimeve ndaj Gjilanit dhe Malishevës, kjo fitore vjen si një motiv shtesë për ekipin dhe tifozët e tij, duke filluar me energji pozitive rrugëtimin në Superligë./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Liria e Prizrenit kthehet me një pikë nga Shtime
Next article
Viti i ri shkollor në Prizren, sfidë pajisja me material shkollor

Më Shumë

Fokus

Ndahet nga jeta ish-luftëtari i UÇK-së, Jahir Krasniqi

Ka ndërruar jetë Jahir Krasniqi, ish-luftëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili ishte pjesë e radhëve të atyre që kontribuuan për çlirimin e...
Sport

Liria merr tre pikët e para në shtëpi

Liria ka arritur të sigurojë fitoren e parë para tifozëve të saj në këtë sezon, duke mposhtur Tefik Çangën me rezultat 2:0 në stadiumin “Përparim...

Albulena Haxhiu, Vlora Çitaku dhe Kujtim Shala zgjidhen nënkryetarë të Kuvendit

Liria e Prizrenit kthehet me një pikë nga Shtime

Një i plagosur nga gjuajtja me armë zjarri në Prizren, i dyshuari paraqitet në stacionin policor

Protestë “non-stop” para Kuvendit, qytetari nga Prizreni u dërgon zarfa deputetëve me pyetje për bllokadën

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

OVL e UÇK-së letër deputetëve, kërkohet shkarkimi i kryeparlamentarit Dimal Basha

Muharremaj: Ramë Bllaca mbetet personalitet i rrallë i historisë sonë

Prizreni gati për fillimin e vitit të ri shkollor

Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Zhbllokohet Kuvendi, Dimal Basha i VV’së zgjidhet kryeparlamentar

Malisheva nderon Lion Krasniqin, kampion i Gjermanisë në kikboks

Rubin Kryeziu, goditja e re e Drinit të Bardhë

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Të shtëna me armë zjarri në Suharekë, arrestohet një person

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne