Komuna e Prizrenit është duke i bërë përgatitjet e fundit për fillimin e vitit të ri shkollor. Ashtu sikur vitin e kaluar, sfidë ngelet pajisja e nxënësve me material shkollor. Gjatë pushimeve verore, u rinovuan dhe u bënë gati për 1 shtator 26 objekte shkollore.
Të gjitha shkollat në komunën e Prizrenit do të fillojnë mësimin për vitin akademik 2025-2026 më 1 shtator. Kështu ka deklaruar për RTK-në drejtoresha e Arsimit në këtë komunë, Luljeta Veselaj Gutaj.
“Janë bërë përgatitjet maksimale, në kuadër të mundësive buxhetore që i kemi pas si komunë në të gjitha shkollat, sigurisht që do të ketë punime edhe gjatë vitit, por ato do të ndodhin gjatë vikendeve dhe gjatë kohës kur do të ketë pushime, mirëpo viti shkollor në komunën e Prizrenit, do të nisë në të gjitha shkollat me 1 shtator”, tha Gutaj.
Shkolla “Mati Logoreci” është njëra ndër më të mëdhatë në Prizren, ku mësimi zhvillohet në tri gjuhë, shqip, boshnjakisht dhe turqisht, ishte ndërtuar në vitet 60-ta. Nevoja për rinovim ka qenë e domosdoshme, por gjithsesi edhe kjo shkollë do të jetë gati më 1 shtator.
Ashtu si edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, pajisja e nxënësve me material shkollor ngelet sfidë, sidomos tek librat e huazuar”, tha Hilmi Rexha, drejtor i Shkollës “Mati Logoreci”.
” Tu e pas parasysh se vitet e kalume i kemi pas tekstet në shkollë, ç’do herë me datën 1 tekstet kanë qenë tek nxënësit, problematike tjetër është se, mënyra e shitjes, e pritjes në radhë, për prindërit, sidomos për neve që i kemi fëmijët në shkollë, është pak e zorshme. Unë mendoj që, ndoshta kishte me qenë më mirë me kthy sistemin e vjetër, që me datën 1 shtator, nxënësit ti kenë librat në shkollë nëpër bankat e veta dhe të vazhdojnë mësimin normalisht”, tha Florim Quni, prind.
“Sida kryesore është nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë, për shkak që ka shumë libra që kemi informacione edhe nga shkollat që janë të papërdorshëm, ka libra të cilët janë të plotësuar, dhe nuk i shërbejnë një nxënësi i cili dëshiron të ketë rritje në vitin akademik”, tha Luljeta Veselaj Gutaj- drejtoreshë e Arsimit në Prizren.
Në Prizren më 1 shtator hapin dyert për nxënësit, 56 objekte shkollore, tre kopshte, ndërsa këtë vit është vërejtur një rritje e numrit të nxënësve të regjistruar në klasën e parë./RTK
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren