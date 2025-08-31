16.6 C
Prizren
E hënë, 1 Shtator, 2025
type here...

Sport

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

By admin

Sulmuesi nigerian Sunday Adetunji ka mbyllur kapitullin e tij te Ballkani dhe është transferuar te klubi sudanez Al Hilal.

“Gjatë periudhës sa ishte pjesë e skuadrës sonë, Adetunji dha kontribut të rëndësishëm, për çka e falënderojmë dhe i urojmë shumë suksese në aventurën e re në karrierë”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Viti i ri shkollor në Prizren, sfidë pajisja me material shkollor
Next article
Liqeni i Vërmicës shndërrohet në luginë ku kullosin bagëtitë, ankohen bizneset e zonës

Më Shumë

Fokus

“Drini i Bardhë” vazhdon serinë fituese – mposht edhe “Shqiponjat”

Klubi Futbollistik  “Drini i Bardhë” nga Gjonaj i Hasit ka nisur në mënyrë të shkëlqyer sezonin e ri në Ligën e Dytë të Kosovës,...
Sport

Sulmuesi Endrit Kryeziu, përforcimi më i ri i Drinit të Bardhë

KF Drini i Bardhë Has ka zyrtarizuar afrimin e sulmuesit Endrit Kryeziu, i cili vjen nga FC Suhareka. Nga klubi bardhekaltër është bërë e ditur...

Zhbllokohet Kuvendi, Dimal Basha i VV’së zgjidhet kryeparlamentar

Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

Duda Balje: Një prej arsyeve që nuk e votova Dimal Bashën është se e barazoi Zotin me gjygym

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

22 lidhje ilegale uji shkyçen nga rrjeti në rajonin e Prizrenit

Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

Zafir Berisha: Në këtë garë zgjedhore prezantojmë vizionin tonë për Prizrenin, jo për t’i sulmuar të tjerët

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

Albulena Balaj-Halimaj kandidon për kryetare të Prizrenit: Po hyj në garë për të qenë zëri i atyre që s’u dëgjuan kurrë

Dështon për të dytën herë zgjedhja e Nenad Rashiqit, i merr veç 56 vota

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Kryeministri Kurti viziton edicionin e pestë të Autostrada Biennale në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne