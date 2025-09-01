26 C
Prizren
Sekuestrohet arma e krimit në Prizren

By admin

Policia ka sekuestruar armën e zjarrit që u përdor në një rast të rëndë të dhunës që ndodhi mbrëmjen e 30 gushtit në rrugën “Ismet Jashari” në Prizren.

Hetuesit e Sektorit të Hetimeve Rajonale, në koordinim me Prokurorin kujdestar, bastisën shtëpinë e të dyshuarit dhe gjetën armën e cila dyshohet se u përdor në krim. Ajo është marrë si provë materiale për procedurat e mëtejshme ligjore.

Ndërkohë, pas arrestimit, i dyshuari V.S. (24 vjeç) u dërgua për kontroll mjekësor dhe më pas u ndalua për 48 orë në Qendrën e Ndalimit në Prizren.

Ngjarja ndodhi pas një përleshjeje ku S.V. dyshohet se plagosi me armë zjarri Z.B.(29 vjeç). Viktima ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe po trajtohet në repartin e Ortopedisë në Spitalin Rajonal të Prizrenit.

Rasti është iniciuar si “Lëndim i rëndë trupor” dhe “Mbajtje në pronësi të armëve”, ndërsa hetimet po vazhdojnë.

