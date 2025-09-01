28.8 C
Arrestohet në Prizren 36 vjeçari në kërkim, ishte i dënuar me mbi 4 vjet burgim

Sipas njoftimit të policisë në Facebook, ndaj tij ishte lëshuar vendim i plotfuqishëm nga Gjykata Themelore në Prizren, me të cilin ishte dënuar me katër vite e 100 ditë burg efektiv për veprat penale “Vjedhje” dhe “Vjedhje grabitqare”.

“I arrestuari është dërguar në institucionin korrektues për vuajtjen e dënimit.”, thuhet në njoftim.

