28.8 C
Prizren
E hënë, 1 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

By admin

Me rastin e 27-vjetorit të Epopesë së Vërrinit, sot në Prizren u zhvilluan homazhe në nderim të dëshmorëve dhe heronjve të kombit.

Nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, së bashku me zyrtarë të ekzekutivit, familje të dëshmorëve, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta dhe qytetarë, vendosën lule në varrezat e dëshmorëve në Landovicë si dhe në shtatoret e Selajdin dhe Xhevat Berishës, raporton PrizrenPress.

Nga 1 deri më 5 shtator të vitit 1998, gjatë betejës së njohur si Epopeja e Vërrinit, ranë 28 pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët dhanë jetën për lirinë e vendit.

“Përkujtimi i tyre është detyrë dhe udhërrëfyes për ne. Lavdi dëshmorëve dhe heronjve të kombit!” – theksohet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Arrestohet në Prizren 36 vjeçari në kërkim, ishte i dënuar me mbi 4 vjet burgim
Next article
Afati kalimtar në basketbollin kosovar mbyllet me përforcime të shumta

Më Shumë

Lajme

Sot fillon viti i ri shkollor

Sot në të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar do të fillojë procesi mësimor 2025/2026. Ndërkohë ka vazhduar procesi për subvencionimin e...
Lajme

Rahoveci vlerësohet nga projekti DEMOS

Komuna e Rahovecit është nderuar me mirënjohje nga Helvetas Kosova, përmes projektit DEMOS, si shenjë e angazhimit dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm. "Ky vlerësim tregon përkushtimin...

Çfarë po ndodh me Gjestin?

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

Mjeshtri nga Prizreni ekspozon gozhdat e nxjerra nga gomat për 40 vite

81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

22 lidhje ilegale uji shkyçen nga rrjeti në rajonin e Prizrenit

Gjuajti me armë zjarri, arrestohet i dyshuari në Suharekë

Totaj: Vetëm për një vit, kam kryer më shumë punë në Prizren se sa krejt qeverisja e Haskukës e VV-së

Kërkimi

Prizreni finalizon projektbuxhetin për vitin 2026

Albulena Balaj-Halimaj kandidon për kryetare të Prizrenit: Po hyj në garë për të qenë zëri i atyre që s’u dëgjuan kurrë

“Drini i Bardhë” vazhdon serinë fituese – mposht edhe “Shqiponjat”

Totaj: Qeveria e Kurtit e ka penguar punën e komunës së Prizrenit

Sulmuesi Endrit Kryeziu, përforcimi më i ri i Drinit të Bardhë

Liqeni i Vërmicës shndërrohet në luginë ku kullosin bagëtitë, ankohen bizneset e zonës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne